Es Nova/NOI: Un percorso interiore da vedere e da ascoltare

Gli Es Nova tornano in scena con un nuovo, suggestivo lavoro dal titolo “Noi”. Dopo i concerti al buio e il successo dell'ultimo ghost concert presentato in anteprima al Cinema Fulgor, questa volta sarà la fotografia di Erica Agostini, visual artist e vocalist del gruppo, a fare da colonna portante a questa nuova avventura. “Noi” racconta un universo composto da molteplici costellazioni, una sinfonia di dimensioni e volti che si affacciano sulla scena della nostra esistenza. È un dialogo continuo tra luce e ombra, che unisce fotografia e musica in un connubio suggestivo ed enigmatico. “Noi” è un percorso visivo e sonoro composto da 12 fotografie in bianco e nero, scatti che catturano istanti di un umano in continuo mutamento. Identità e pluralità si alternano in un gioco incessante di unità e molteplicità, rivelando e nascondendo allo stesso tempo i protagonisti e le comparse della nostra anima. L'esperienza musicale invita lo spettatore a immergersi completamente in una dimensione sospesa, fatta di strati di composizioni per pianoforte e voce che si incontrano e si fondono reciprocamente. La musica sarà diffusa in multicanale in occasione dell'inaugurazione. “Noi” ci parla all’orecchio, suggerendoci un modo nuovo di guardare e ascoltare noi stessi, di accogliere e sperimentare le nostre stanze interiori. Da non perdere. L’evento è realizzato in collaborazione con Galleria Primo Piano e Cooperativa 3 Arrows Vernissage: Sabato 1 marzo, ore 18.00 Galleria Primo Piano - Rimini

