Esteri: colloquio telefonico tra Luca Beccari e il Ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani

Si è svolto oggi un proficuo colloquio telefonico tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, Luca Beccari, e il Vicepresidente del Consiglio della Repubblica italiana e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’On. Antonio Tajani. Questo primo confronto ha fornito l’occasione per riaffermare la storica amicizia e vicinanza tra i due Paesi e la volontà di collaborare per il rafforzamento delle relazioni bilaterali. La conversazione, avvenuta in un clima di reciproca e viva cordialità, ha avuto ad oggetto le principali tematiche aperte tra la Repubblica di San Marino e l’Italia. In particolare, il Segretario di Stato Beccari e il Vicepresidente Tajani hanno concordato sulla necessità di proseguire il confronto tra i due Paesi su numerosi dossier di interesse comune. Entrambi hanno convenuto sull’opportunità di attivare, a breve termine, un tavolo tecnico che consenta l’approfondimento delle principali tematiche per i due Paesi, con particolare riferimento alle emergenze in atto e ai futuri impegni, in ambito bilaterale, multilaterale, e in particolare europeo.

cs SdS Esteri