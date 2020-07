Esteri: donazione del Regno Hasemita di Giordania

Altra manifestazione di amicizia e solidarietà arriva nuovamente dal Regno Hasemita di Giordania, che ha donato alla Repubblica 500 mascherine e 150 flaconi di gel igienizzante. Il carico è giunto a San Marino grazie ai competenti funzionari del Dipartimento Affari Esteri ma soprattutto grazie all’iniziativa del Console Onorario di San Marino ad Amman, Samer Kawar, il quale ha donato lo stesso quantitativo di materiale sanitario anche alle persone bisognose in Giordania. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel ringraziare profondamente per l’iniziativa, è lieta di poter constatare come la solidarietà e la cooperazione internazionale si siano intensificate nel periodo di massima emergenza, cementando amicizie e buoni rapporti già esistenti con i Paesi vicini, come la Giordania, in uno spirito di altruismo e collaborazione che si auspica possa continuare a crescere anche nelle fasi successive alla pandemia. Il Console aveva inoltre già organizzato in passato una raccolta fondi a nome del Consolato Onorario di San Marino per sostenere il centro oncologico di Al Hussein in Giordania, ospitando un concerto lirico sotto il patrocinio di S.A.R. il Principe Miread e la Principessa Dina. All'evento, di grande successo, hanno partecipato anche i membri della famiglia reale, tra cui S.A.R. la principessa Wijdan, Presidente Onorario dell'Associazione di Amicizia Giordania-San Marino, istituita dallo stesso Kawar.