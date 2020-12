Federalberghi indignata per il comportamento irresponsabile di alcune strutture del territorio che hanno disatteso le disposizioni del governo

FEDERALBERGHI raccoglie tutte strutture ricettive del Centro Storico di San Marino. La desolazione del Centro Storico costretto alla chiusura di tutte le strutture in base alle disposizioni governative e la inesistente mobilità sul territorio Italiano ha causato la chiusura di tutti gli alberghi tranne il Grand Hotel San Marino che ospita 30 persone che non hanno niente a che vedere con il circondario Riminese ma hanno prenotato da tempo tramite il Centro Medico Benessere Messegue. La azioni sui media e sui social di alcune strutture ricettive del territorio che istigavano gli abitanti di Rimini e di San Marino a fare cenoni a San Marino occupando le stanze degli alberghi in maniera distorta , hanno compromesso l’immagine della Repubblica, la salute pubblica e la credibilità degli alberghi che rispettano le regole . Invitiamo il Governo a prendere immediati provvedimenti sanzionatori che non ledano l’immagine e la credibilità degli alberghi che invece hanno rispettato le regole dell’ultimo decreto che lasciava una “normale cena di fine anno ” senza alcun obbligo di orario .



Comunicato stampa

Dr. Riccardo Vannucci

Presidente Federalberghi San Marino