Federalberghi Riccione: Seminario gratuito, consigli utili per trovare lavoro in hotel

Federalberghi Riccione in collaborazione con Federalberghi Rimini e Federalberghi Misano Adriatico organizza una seminario gratuito on-line per facilitare la ricerca di lavoro per tutti coloro che hanno intenzione di lavorare questa estate nel settore turistico. Martedì 11 maggio alle ore 15 sarà possibile collegarsi per ricevere consigli utili su come affrontare il colloquio di lavoro, come realizzare un curriculum vitae, e di assistere ad un video tutorial su come utilizzare al meglio i servizi del portale gratuito cercolavoroinhotel.it creato da Federalberghi per trovare lavoro in uno dei 1000 hotel che utilizzano il portale per reclutare personale. Luca Cevoli direttore di Federalberghi Riccione, tratterà il tema del colloquio di lavoro in Hotel. Affrontare il colloquio con il giusto atteggiamento e preparati su quelle che sono le richieste e le aspettative del datore di lavoro. Enrica Zamparini da 19 anni attiva nel no-profit a livello internazionale come consulente di fundraising darà indicazioni utili ed importanti su come organizzare e realizzare un curriculum che possa risultare interessante agli occhi del datore di lavoro. Daniele Santinelli che si occupa dello sviluppo tecnico del sito cercolavoroinhotel.it illustrerà come utilizzare il portale per trovare lavoro con il portale. La partecipazione al seminario è gratuita, basta registrarsi sul sito www.cercolavoroinhotel.it (cliccare sul menù – consigli utili per trovare lavoro in hotel). Una volta registrati riceverete un link per il collegamento a zoom. Il portale cercolavoroinhotel.it realizzato dalle Federalberghi di Rimini, Riccione e Misano rappresenta una risposta unica e importante delle tre associazioni albergatori della riviera, per affrontare insieme il problema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico. Sul sito sono presenti gli annunci di lavoro di Hotel, Residence, Campeggi, Ristoranti e Spiagge. Il seminario sulla ricerca di lavoro, rappresenta uno strumento utile, che le tre Federalberghi della Romagna hanno voluto mettere a disposizione di tutti i futuri collaboratori del comparto ricettivo alberghiero locale.

Cs Federalberghi Riccione, Rimini e Misano