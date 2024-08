Ferragosto di musica e sport sotto il sole di Riccione

Per la settimana più calda della stagione Riccione On Stage ha preparato una maratona di musica e sport intensa e ad alto tasso di divertimento. Martedì 13 e mercoledì 14 agosto la playlist della grande festa dell’estate sarà composta live da Mahmood, Anna, BNKR44, Sarah e Petit, un cast stellare che farà cantare e ballare migliaia di persone nel grande dancefloor di piazzale Roma sulle note dei pezzi in cima alla classifiche di queste settimane. A dare il via ai lunghi festeggiamenti di Ferragosto, martedì 13, sarà Mahmood: l’autore di Tuta Gold e di moltissime delle hit di questi anni sarà sul palco insieme a Anna e Bnkr44. È Ra Ta Ta il suo ultimo singolo, già certificato disco d’oro e con più di 20 milioni di streaming. Ancora un ritmo irresistibile per un nuovo successo che va ad aggiungersi a quello strepitoso del pezzo sanremese e ai tanti di una carriera che brilla più che mai e si distingue per sonorità originali, testi, stile e un carisma che gli hanno consentito di oltrepassare i confini nazionali. Mahmood arriva a Riccione in stato di grazia, dopo diciassette date in Europa e un tour in Italia in cui ha collezionato sold out. Anche la rapper Anna Pepe è saldamente in cima agli ascolti da oltre un mese con il suo primo album, Vera Baddie, un record di tempo che era imbattuto dal 2008, e il singolo 30°C, che ne ha fatto la regina assoluta di questa estate. Ha esordito nel 2020 a soli 16 anni con Bando, un pezzo che l’ha portata a collaborare con Guè, Lazza e Medy. In quattro anni ha vinto 14 dischi di platino, 6 dischi d’oro e ha superato un miliardo e mezzo di stream totali. Chiude il trio degli special guest di questa sera la band rivelazione dell’ultimo Sanremo. I Bnkr44, al festival con il pezzo Governo Punk, ha appena rivisitato Ma che idea, brano di Pino D’Angiò, da poco scomparso, con cui i Bunker hanno duettato nella serata delle cover. Il gruppo ha collaborato tra gli altri con Tedua, La Sad, Nerissima Serpe, Mecna. A completare un Ferragosto fiammeggiante mercoledì 14 agosto ci sarà il grande spettacolo di fuochi d’artificio e le note di Sarah, la vincitrice di Amici 2024 che ha conquistato il pubblico con l’inedito Mappamondo, e Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, finalista di Amici 2024 che colleziona già milioni di ascolti su Spotify, per una due giorni chè è consigliabile non perdere. Per un report dettagliato del Ferragosto riccionese per tutta la giornata del 14 agosto sarà qui anche Wad, una delle voci più note di Radio Deejay (conduce Say Waaad!?! il programma con le novità della musica, della moda, del mondo del web) insieme a una selezione di creators tra i più seguiti dai giovanissimi, prima in diretta da Aquafàn dalle 14.00 alle 16.00, poi nel resto del pomeriggio in piazzale Roma. Insieme mostreranno live Riccione con un racconto digitale che andrà a intercettare un pubblico ancora più ampio e la sera saliranno sul palco coinvolgendo anche il pubblico. Insieme a Wad ci saranno Giulia Stabile, già vincitrice di Amici e co-conduttrice di Tu si que vales (oltre 1 milione e 600mila followers su Instagram e oltre 1 milione e 200mila su Tik Tok), Jey Lillo, Sillyelly, Rubino, Random, Giada Coletti, Michelle Cavallaro, Joey Borea e True Skillz (Tecniche Perfette). Per chi non vuol smettere di allenarsi i corsi di Play Deejay sono in programma tutti i giorni compreso il 15 agosto con hatha yoga alle 17.45, run alle 18.30, cardio tone alle 18.45. Il progetto Riccione On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Linus ed è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con New Palariccione.