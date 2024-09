Festeggiamenti 25° anniversario del gemellaggio tra il Castello di Serravalle e Huangshan

Oggi, mercoledì 4 settembre 2024, una delegazione dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, unitamente a un membro della Giunta del Castello di Serravalle e al gruppo di partecipanti al viaggio in Cina partiti da San Marino il 28 agosto u.s., ha partecipato ai festeggiamenti per il 25esimo Anniversario del Gemellaggio tra il Castello di Serravalle e la città cinese di Huangshan. Ad accogliere calorosamente il nutrito gruppo di 26 Ospiti provenienti da San Marino vi era il Segretario generale del Comitato del partito Municipale Cinese Ling Yun e altri illustri esponenti della municipalità di Huangshan. È stato molto emozionante ripercorrere la nascita dei rapporti tra il Castello di Serravalle e la città di Huangshan grazie all’opera incredibile del fondatore dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina Gian Franco Terenzi. Grazie a questa visita è stata ribadita e rinforzata l’amicizia tra la Città di Huangshan e il Castello di Serravalle e confermato l’impegno dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina nel tessere i rapporti tra le due Repubbliche.

c.s. Ass. San Marino - Cina