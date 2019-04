Firmata la convenzione della 33^ edizione di "Giochiamo allo Sport"

Il Presidente della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fabio Zanotti, ed il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Marco Podeschi, nella sede della Scuola Elementare di Acquaviva hanno siglato oggi l’accordo per la realizzazione della 33° edizione (2018/2019) del progetto "Giochiamo allo Sport" e successivamente presso la Palestra hanno assistito all’attività sportiva di uno dei gruppi di studenti. Tale progetto educativo si pone come obiettivo la promozione ed il potenziamento dell’attività motoria e sportiva degli alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media. Grazie al contributo della Cassa di Risparmio i bambini e i ragazzi delle scuole sammarinesi hanno modo di conoscere, praticare ed apprezzare vari sport, proposti in maniera giocosa e divertente, partecipando ad un percorso formativo di aggregazione e crescita personale. L’intervento didattico messo in atto nel corso delle attività è incentrato sulla proposta di una ricca gamma di esperienze, in cui il gioco e lo sport sono combinati con grande varietà di linguaggi, consentendo in tal modo di soddisfare con gradualità le numerose e diverse esigenze delle varie fasce d’età permettendo agli alunni di conseguire vari apprendimenti e conquiste. Le attività che sono parte del dinamico e variegato programma sportivo di “Giochiamo allo Sport”, si concluderanno il 31 maggio 2019. Nel corrente anno scolastico si sono iscritti 312 bambini della Scuola Elementare e 44 ragazzi della Scuola Media Inferiore, pertanto sono stati costituiti 21 gruppi sportivi: 18 composti da alunni della Scuola Elementare e 3 da studenti della Scuola Media Inferiore.

Comunicato stampa