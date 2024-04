Firmata oggi la convenzione per la concessione di servizi di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e le Telecomunicazioni e la società Telenet

A Palazzo Begni oggi è stata siglata tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Telecomunicazioni e la Società Telenet, la Convenzione per la concessione di servizi di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico; ad apporre la firma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Telecomunicazioni, Luca Beccari e l’Amministratore della società, Pier Giovanni Terenzi.

Con questa ulteriore Convenzione, la Segreteria di Stato e il Governo intendono continuare a garantire al mercato sammarinese una scelta di provider di servizi di connettività, confermando pertanto la volontà di rendere disponibile per la nostra comunità una pluralità di soggetti abilitati a tale scopo, anche in ottica, quindi, del rispetto delle linee guida previste dal mercato unico europeo.

Con questa firma si conclude il rinnovo delle convenzioni aventi durata decennale per tutte le società titolate ad erogare, nella Repubblica di San Marino, servizi di telecomunicazioni per le imprese e per i cittadini.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri