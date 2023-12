Forze di Opposizione: "Chi tutela gli “interessi” della comunità?"

E’ notizia di questi giorni, a stretto giro di posta dall'approvazione del DDL 165/2023 e della garanzia concessa dalla Commissione Finanze alla operazione di Cartolarizzazione degli NPL, che il Rating di quella operazione è stato BBB-. Nonostante il miglioramento del Rating, rispetto al Rating Paese ancora BB, sembra che le nostre banche dovranno pagare, su un titolo garantito dallo Stato, un interesse non inferiore al 9%. E nel caso non ci riuscissero interverrà la garanzia dello Stato. Ricordiamo che il tasso di interessi per il rollover del debito di maggio è stato del 6,5% fisso, che in previsione di tassi decrescenti non è stata propriamente una scelta azzeccata. Alla luce di questi dati non edificanti ci rivolgiamo a Banca Centrale e al Congresso di Stato. Ad entrambi chiediamo, naturalmente se possibile, di posticipare l’emissione delle obbligazioni Senior sulla cartolarizzazione e di prorogare i termini per l’entrata in vigore della calendar provisioning di almeno tre mesi. Rimandare l’operazione e non emettere in questo momento, prima della parafatura dell’accordo di associazione che gioverà sicuramente sul rating paese e in previsione di un rallentamento dei tassi di interesse è una operazione saggia che farà risparmiare milioni all’erario pubblico. Non ci sono ragioni che premono sull'urgenza dell'operazione rispetto alle condizioni "strappate" al mercato e alla luce delle considerazioni soprastanti una pausa di riflessione è obbligatoria, per non fare pagare al sistema Paese e alla collettività un'operazione che da frettolosa e mal concertata rischia di diventare fallimentare.

C.s. Libera - Movimento RETE - Repubblica Futura - Gruppo Misto