Gara d’appalto per la fornitura di una piattaforma per la trasformazione digitale del Settore Pubblico Allargato

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione della Gara d’Appalto per l’individuazione e l’adozione di una piattaforma per la trasformazione digitale in grado di rispondere alle diverse esigenze di classificazione, fascicolazione ed archiviazione della Pubblica Amministrazione, degli Enti e delle Aziende del Settore Pubblico Allargato. La gara, emessa in attuazione delle delibere dell’On.le Congresso di Stato 04 marzo 2019 n.8, è svolta nella forma di Appalto Concorso ai sensi dell’Art.16 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 (Asta Pubblica n.02/ITDS/2019). Le imprese offerenti dovranno, sulla base dei requisiti e delle informazioni contenute nella documentazione di gara, formulare una proposta dettagliata, nella forma di un progetto, per la fornitura di una piattaforma per la trasformazione digitale ed i relativi servizi accessori. Le offerte, pena l’esclusione della gara, devono pervenire, corredate di tutta la documentazione prevista, presso l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica in Via 28 Luglio n.192 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 20 maggio 2019. Il bando è scaricabile al link https://www.pa.sm/on-line/home/direzione-generale-funzione-pubblica/appalti-pubblici/articolo43013150.html

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail al Responsabile del Procedimento, Maria Rosa Maiani (info.upeceds@pa.sm) o telefonare al n.0549-885150 (Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica).





Comunicato stampa

Funzione Pubblica