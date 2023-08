Giacomo Manzoni e Mauro Lanza a San Marino per Musicarte “Meet the composer”

Raccontare l’arte musicale, la propria e quella altrui, parlare di avanguardia, ricerca, società, politica, avere una visione del mondo. Questo è quanto accaduto negli scorsi giorni a San Marino per “Musicarte - Meet the Composer”. Protagonisti assoluti sono stati Mauro Lanza con una master class per gli studenti di New Music Project di San Marino (29 e 30 luglio), e Giacomo Manzoni tornato al Teatro Titano dopo trent’anni per la proiezione del Docufilm di Francesco Leprino MANZONI90. Computer, macchine, gli automi di Lanza e il rigore della scrittura sulla “spigolatura” dei dettagli di Manzoni, un confronto generazionale, generatore di visioni diverse sulla musica, ma convergenti per quanto riguarda l’arte. Una ventata di cultura e la possibilità per i giovani musicisti dei San Marino International Music Summer Courses di allargare le proprie idee su un mondo futuro, ma anche e soprattutto sulle radici del nostro futuro, fatto di mestiere, conoscenza e di uomini che, come Manzoni, con il loro lavoro hanno contributo in modo determinante alla musica d’oggi. Questi compositori, come altri del resto, sono portatori di pensiero e il pensiero non deve spaventare perché è energia per la vita. No, non siamo tornati agli anni sessanta/settanta quando tutto era politica o politicizzato, per noi si tratta solo di proporre storie, esperienze, vite, punti di vista, metodi di lavoro antichi e futuristici, per capire e far capire, in modo asettico ed oggettivo, cos’è l’arte, la musica la cultura al tempo d’oggi. Ci auguriamo che questi incontri diventino sempre più patrimonio di tutti e non solo di pochi addetti ai lavori.

Comunicato stampa

Camerata del Titano