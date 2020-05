Gian Franco Terenzi: il ricordo della Consulta delle Giunte di Castello

La Consulta delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino in rappresentanza dei nove Capitani di Castello e membri delle Giunte si unisce al cordoglio e al lutto della famiglia per la perdita del Consigliere Gian Franco Terenzi. Il nostro mandato iniziò proprio con il giuramento di fronte alla Reggenza e in quel Semestre proprio con S.E. Terenzi. Di lui conserveremo sempre il ricordo di una persona dedita alle Istituzioni e con un grande amore per la nostra Repubblica, un uomo che ha vissuto e segnato una parte importante della nostra storia e della nostra politica.

c.s. Il portavoce della Consulta delle Giunte di Castello