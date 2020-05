L’Associazione Treno Bianco Azzurro, si unisce al cordoglio della famiglia, amici, collaboratori, per la scomparsa del Consigliere e Presidente Associazione San Marino – Cina On. Gianfranco Terenzi. Ricordando gli incontri e collaborazioni avvenute in questi anni per la creazioni di progetti e idee inerenti la ferrovia.

c.s. Associazione Treno Bianco Azzurro