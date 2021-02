Giornata mondiale per i bambini soldato: 12 febbraio 2021

Quest’anno, nonostante le sofferenze ed i confinamenti materiali e morali in cui tutto il mondo si è ritrovato a causa della pericolosità del Covid-19, a San Marino, a ottobre 2020, è stato lanciato un Progetto di sensibilizzazione e di educazione che coinvolge la Scuola Media e invita gli studenti ad un dialogo a distanza con i bambini soldato. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione e alla sensibilità dei dirigenti e degli insegnanti. L’obbiettivo è quello di instaurare un ponte tra San Marino e la regione dei Grandi laghi Africani, area in cui la nostra Fondazione opera. La volontà è di continuare nella costruzione di una scuola per riaffermare la centralità dell’educazione e per fronteggiare la piaga dell’uso dei bambini come schiavi dei signori della guerra e oggetto degli abusi i più efferati. Un segnale di presenza e di vicinanza della Fondazione, fino ad oggi, è stato possibile grazie alla generosità e alla dedizione di tutto il Suo Direttivo, dei soci e dei sostenitori. Oggi la Fondazione richiama l’attenzione e la sensibilità di tutti per poter continuare ad assicurare la sua attività sfidando così l’attuale crisi economica, pandemica e morale . Scuole e non campi di annientamento del futuro dei nostri bambini e dei nostri giovani!

FONDAZIONE SILVANA ARBIA