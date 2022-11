Giornata Mondiale sul Diabete, l’importanza di “educare per proteggere il domani”

Il 14 novembre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale del Diabete. La Federazione Internazionale del Diabete ha scelto come tema di quest’anno “educare per proteggere il domani” per sensibilizzare sulla necessità di aumentare l’accesso all'educazione sul diabete per aiutare a migliorare la vita di oltre mezzo miliardo di persone che convivono con il diabete in tutto il mondo. Un invito che Segreteria di Stato per la Sanità e Istituto per la Sicurezza Sociale condividono. Il diabete è una malattia importante e molto diffusa, che in aggiunta al Covid-19 può diventare ancora più pericolosa. È dimostrato, infatti, che le persone affette da patologie croniche come l’obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari, possano avere un decorso assai più grave se con- traggono l’infezione da SARS-CoV-2. Inoltre, a seconda delle aree geografiche in cui circola il virus, si calcola che dal 20 al 50% dei pazienti con infezione da Covid-19 siano diabetici. È pertanto ancora più sentita la necessità di prevenire le patologie che sono correlate a uno stile di vita non adeguato, ma anche avere la possibilità di una presa in carico complessiva da parte di una equipe multi- disciplinare che possa rispondere ai molteplici bisogni di una persona con una patologica cronica. Nel caso del diabete, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, ha sempre garantito l’assistenza ai propri utenti. Nel corso della pandemia da Covid-19, infatti, è stato potenziato il percorso di tele-medicina che ha consentito di seguire anche a distanza le persone con diabete. Nel corso dell’ultimo anno il Modulo Malattie Endocrino-Metaboliche della UOC di Medicina Interna ha effettuato quasi 2.000 visite diabetologiche e registrato 120 nuove diagnosi di diabete mellito. Nel complesso i pazienti diabetici a San Marino risultano essere ad oggi 2.327 di cui 1336 gestiti dal Modulo e 991 in gestione integrata con i Medici di Medicina Generale. In occasione della giornata mondiale del Diabete, l’ISS sottolinea l’importanza della vaccina-zione, sia contro l’influenza stagionale, sia contro il SARS-CoV-2 in quanto le persone affette da diabete rientrano tra le categorie a rischio. Si ricorda infine che domenica 13 novembre, i volontari dell’associazione Vivere Meglio e il per- sonale dell’ISS, come ogni anno, saranno impegnati nella campagna di sensibilizzazione sul diabete. In particolare saranno presenti al Centro Commerciale Atlante dalle 15 alle 18:30 con uno spazio di ascolto e di incontro dove sarà possibile misurare la glicemia, porre domande e soddisfare curiosità in vivo, e anche rispondere ad un questionario con il quale verrà stimato il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni.

Cs - ISS