Giornata studio Amadeo Peter Giannini

Il 31 ottobre, all’Ambasciata d’Italia in San Marino, si è celebrata la giornata mondiale del risparmio, la cui istituzione è legata all’economista italiano Maffeo Pantaleoni, che ne aveva ispirato la proclamazione in un discorso tenuto nel 1924 a Milano. Nata da un’idea dell’Associazione Eticredito, presieduta da Marco Tognacci, ed accolta con entusiasmo dall’ambasciatore S.E. Sergio Mercuri, è stata organizzata congiuntamente la giornata di studio “Giannini, un banchiere ancora attuale - Da Bank of Italy a Bank of America”, che ha posto in evidenza le tante moderne innovazioni nel “fare banca” messe in campo da Amadeo Peter Giannini, nato il 6 maggio 1870 a San Josè, in California, figlio di emigranti liguri che avevano raggiunto una certa opulenza operando nel settore agricolo, e considerato il più grande banchiere di tutti i tempi. Per l’Ambasciatore, S.E. Sergio Mercuri, Giannini, rappresenta un modello da attualizzare, per la serie di pratiche operative che hanno costituito il nucleo originario da cui hanno preso vita la finanza sociale e la green finance, ossia quei concetti progressivamente recepiti a livello mondiale al fine di promuovere la “finanza sostenibile”. Marco Tognacci, Presidente dell’Associazione Eticredito, ha ripercorso nei dettagli la vita e la carriera professionale di Amadeo Peter Giannini fin dal 1902, quando divenne dirigente della “Columbus Saving and Loan”, la banca di San Francisco di cui aveva ereditato le azioni dal suocero, insieme alla moglie e i cognati. In contrasto con le politiche della banca, nel 1904, ad appena 34 anni, fondò la Bank of Italy che diventerà poi Bank of America e che ancora oggi è una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Giannini fu, di fatto, l’inventore del “microcredito”, finanziando imprese e famiglie della comunità italiana e fornendo loro servizi a condizioni ragionevoli. Marco Madonna, esperto di Gestione Strategica, autore della tesi “Credito low cost dopo le grandi crisi e il caso della Bank of America di Amadeo Peter Giannini”, presentata all’Università Luiss di Roma, ha affrontato il tema della finanza solidale e sostenibile, illustrando i valori e i principi lasciati in eredità dal celebre banchiere, definendo straordinaria quell’esperienza di gestione del credito che ha coinvolto milioni di persone, diventando un modello. Michele Bovi, giornalista, già Capo struttura di RAI UNO ha messo in risalto il ruolo di Peter Giannini nel settore della cinematografia e l’interesse attuale per la sua figura nel mondo del cinema e della televisione. Lo ha fatto citando i due volumi scritti da Guido Crapanzano, sul grande banchiere e mettendo in evidenza l’interesse di Giannini per l’industria cinematografica, che ha ampiamente sostenuto. Neni Rossini, Presidente dell’ANIS, l’Associazione sammarinese degli Industriali, ha definito di grande attualità la visione del bancario dal “più grande banchiere del mondo” mettendo l’accento sui valori e gli insegnamenti che hanno segnato lo sviluppo del mondo finanziario globale fino ai giorni nostri.

cs Presidenza di Eticredito e dell'Ambasciata d'Italia a San Marino