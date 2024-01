Giuramento di un nuovo secondo segretario

Si è tenuto nella giornata di oggi, il giuramento nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, del nuovo Secondo Segretario, risultata idonea nel concorso pubblico dello scorso mese di giugno. Si tratta di Maria Giacomini che, in seguito all’odierno adempimento istituzionale, entrerà effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. A introdurre la nuova funzionaria diplomatica, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha confermato il ruolo crescente dei funzionari Diplomatici di Carriera, sia nell’espletamento della propria attività all’interno del Dipartimento Esteri, sia nelle sedi strategiche stabilite all’estero presso Stati e Organizzazioni Internazionali. Vanno richiamate, al riguardo, le costanti e progressive trasformazioni avvenute nel tempo all’interno della carriera diplomatica, che anche di recente ha accresciuto la propria attività, in virtù delle mutate esigenze e delle decisioni adottate nella sfera della politica estera, così come delle innumerevoli emergenze che hanno richiesto nuove e specifiche professionalità.