San Marino accessibile! Riunito oggi il tavolo con associazioni, enti ed istituzioni

Si è riunito oggi il tavolo di coordinamento per il turismo accessibile istituito con Delibera di Congresso n. 38 del 10 ottobre 2023 che ha l’obiettivo di lavorare affinché siano garantite inclusione e accessibilità a tutti i visitatori che raggiungono la Repubblica di San Marino nel rispetto del “diritto a viaggiare” sancito dalle Nazioni Unite. L’iniziativa fa seguito a quanto emerso nella seconda Conferenza Europea UN TOURISM sul Turismo Accessibile ospitata lo scorso autunno dalla Repubblica di San Marino e dalla Action Agenda San Marino sul turismo accessibile 2030 che individua proprio nella Repubblica di San Marino l’hub per la discussione sul tema e la pianificazione del cambiamento per quanto riguarda l'inclusione della disabilità e il turismo per tutti. Si è parlato di innovazione e digitalizzazione finalizzata alla semplificazione delle attività per le persone con disabilità con un focus sulla realtà virtuale e percepita, di incentivazioni fiscali per le strutture che intervengono per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di investimenti nel settore dei trasporti e della mobilità inclusiva, nella formazione di personale competente e di programmi di formazione ad hoc. Attenzione è stata dedicata al tema dei finanziamenti internazionali e dell’opportunità di ricevere contributi europei o di origine europea finalizzati al miglioramento dell’accessibilità del turismo sammarinese. Al tavolo di lavoro coordinato dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati hanno partecipato i rappresentanti delle Segreterie di Stato, dell’Ufficio del Turismo e di AASLP insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria e delle associazioni ed enti portatrici di interesse quali Attiva-Mente con il Presidente Mirko Tomassoni, la Consulta delle Associazioni con il Presidente Gianluca Mularoni, la Federazione Sammarinese Sport Speciali con il Vice Presidente Bruno Muccioli, la Commissione Sammarinese per la Convenzione ONU con la Presidente Patrizia Gallo e l’Ufficio tecnico per le pari opportunità, la bioetica e l’inclusione sociale con Alessandra Guidi e Alex Corelli. Presenti i consulenti della Segreteria di Stato per i progetti strategici.