Gli eventi a San Marino del primo weekend di giugno

Gli appuntamenti a San Marino del primo weekend giugno accontentano tutti: amanti del buon cibo, appassionati dello sport, wine lovers, cultori delle mostre. Questo è solo l’inizio di un mese ricco di eventi.

Calici di Bolle – fino al 5 giugno 2022

Anche quest’anno, in via Eugippo, spazio all’enogastronomia locale. Tante le cantine presenti tra rossi e bollicine, molteplici proposte di street food, il tutto accompagnato ogni sera alle 20.00 da performance musicali che toccano tanti generi diversi. In occasione dell’evento il servizio funivia sarà attivo fino alle 24.00.

Via Eugippo, Centro Storico

Orario: 11.00-24.00

Info: www.facebook.com/calicidibolle



The Space Ten – 5 giugno 2022

Torna l’evento sportivo organizzato da Track&Field San Marino. The Space Ten prevede: podistica competitiva FIDAL 10 km, Corporate Run e non competitiva (10 km e 5 km).

Partenza alle 10.00 da Gualdicciolo

Info e iscrizioni: www.tfsanmarino.com



Winelover Day – 5 giugno 2022

Una giornata dedicata ai Wine Lovers, ai Sommelier e a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del vino. Tantissime saranno le etichette prodotte in tutta Italia disponibili per la degustazione e per l’acquisto.

Centro Congressi Kursaal, San Marino

Orario: 11.00-19.00

Biglietto d’ingresso € 20 con degustazioni libere

Info: www.winebuyersummit.it/wine-lovers/



Inoltre proseguono le grandi mostre di San Marino:

Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche

I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema

Museo San Francesco

Tutti i giorni 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Ingresso gratuito



Banksy sul Monte Titano

Mostra sul più grande esponente della Street Art Internazionale. In esposizione ben 28 opere, tra le quali due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: “Girl with Balloon” e “Love is in the Air”.

Palazzo S.U.M.S

Tutti i giorni 9.00-18.00

