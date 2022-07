Gli eventi della settimana a San Marino

Proseguono gli appuntamenti dell’estate sammarinese con una settimana all’insegna dello spettacolo, della musica e della cultura. Lucio Battisti Tribute Night – 14 luglio San Marino Concert Band propone una serata dedicata ai brani di uno dei cantautori più amati di sempre, Lucio Battisti. In un concerto tutte le canzoni più famose del duo Lucio Battisti – Mogol, dagli esordi al Cantagiro fino ai brani di fine anni’70 ricchi di influenze disco e funky, passando ovviamente per tutti i classici mai dimenticati. Campo Bruno Reffi, Centro Storico Info: San Marino Concert Band Nippon Matsuri Festival – dal 14 al 17 luglio Torna a San Marino il Nippon Matsuri, festival della cultura giapponese arrivato alla quinta edizione. Il Festival ha lo scopo di promuovere l’amicizia tra Giappone e San Marino, invitando a scoprire le tradizioni orientali con cerimonie, danze, spettacoli e tanto buon cibo per immergersi completamente nel mondo del Sol Levante. San Marino e Rimini Programma su www.isshoni.it Visionnaire - A riveder le stelle – 15, 16 e 17 luglio Torna uno degli eventi più attesi dell’estate sammarinese. Lo show magico tra danza, acrobazia, intrattenimento, illusioni ed incredibili installazioni. Visionnaire Performing Arts Experience “A riveder le stelle 2.0” non è solo uno spettacolo, è un viaggio alla scoperta dell’Inferno Dantesco tradotto in uno spettacolo immersivo che accompagna lo spettatore alla scoperta dei peccati e dei protagonisti del genio di Dante, con il linguaggio delle arti performative dal vivo. 60 minuti di emozioni e colpi di scena attraverso un percorso narrativo unico e travolgente, pieno di suspense ma che, quest’anno avrà un taglio romantico e condurrà il visitatore a…riveder le stelle! Il nuovo format prevede uno spettacolo a pagamento all’interno della Cava dei Balestrieri ma garantisce anche la possibilità di assistere al pre-show con happening performativi nelle location più iconiche del centro storico di San Marino, quali Porta San Francesco, Piazza della Libertà e Piazzetta Titano. Il 15 Luglio alle ore 21:30 prove aperte al pubblico in Cava dei Balestrieri. Vivaticket prove: http://tiny.sm/prove Il 16 e 17 Luglio alle ore 21:00, nel centro storico di San Marino, alle 22:00 in Cava dei Balestrieri. Vivaticket show: http://tiny.sm/show Info: www.visionnaireperformingarts.com Symbol Remember – 16 luglio L’evento che celebra la discoteca più iconica di San Marino torna a far rivivere il suono e le emozioni dello storico locale sammarinese. DJ set affidato ai nomi che hanno reso grande il locale dal 1988 al 2005 richiamando in Repubblica tantissimi giovani da ogni parte d’Italia. Special guest Neja che proporrà uno show ad hoc sugli anni ’90 oltre ai suoi successi più celebri. Campo Bruno Reffi, Centro Storico Prenotazione cena: 335 7247174 Ore 20.00 ingresso cena/ Ore 22.30 ingresso dopo cena Info: www.facebook.com/symbolclubrsm Macinare Cultura - A Trebbo con Shakespeare – 17 luglio Seconda edizione sammarinese di Macinare Cultura, il Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna. In scena al Mulino di Canepa “A Trebbo con Shakespeare” interpretato da Denis Campitelli. Al termine seguirà una degustazione di prodotti tipici del Consorzio Terra di San Marino. Si consiglia abbigliamento comodo e torcia elettrica. Inoltre dalle 20.00 sarà disponibile un servizio navetta da Piazza Capicchioni - Santa Mustiola. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 14 luglio. Mulini di Canepa Info e prenotazioni: T 0549 882452 - info.istituticulturali@pa.sm Festa del Castello di Faetano – 15-17 luglio Al via la tradizionale Festa del Castello di Faetano che si svolgerà nel weekend da venerdì a domenica a partire dalle 19.00 con l’apertura di stand gastronomici e food truck per assaporare piadine farcite e piatti a base di pesce o di carne. Le serate proseguiranno venerdì con il DJ Set con musica anni ‘90 rock e techno, sabato alle 20.00 “Le Mondine in concerto” con le canzoni della tradizione contadina e si concluderà domenica alle 21.00: Pop Deluxe in concerto con la partecipazione di Cristina Di Pietro con i grandi successi internazionali anni ’80, ’90 e 2000. Castello di Faetano Info: faetano@giuntedicastello.sm