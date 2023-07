Gli Harvard Krokodiloes a San Marino per esibirsi in serata presso il Campo Bruno Reffi

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto in mattinata a Palazzo Begni gli “Harvard Krokodiloes”, un coro a cappella composto da dodici studenti universitari della Harvard University di Boston, che effettuano un tour internazionale per portare un ampio e variegato repertorio nazionale. Gli studenti universitari, giunti in Repubblica nella giornata di ieri provenienti da Roma nella quale si sono esibiti con successo, si esibiranno questa sera al Campo Bruno Reffi alle ore 21:00 nell’ambito dell’evento “Peace&Dance”. Nel panorama artistico statunitense, i Kroks sono particolarmente conosciuti ed apprezzati, avendo ottenuto riscontri di pubblico e attestazioni di stima da parte di autorità e artisti del calibro di Ella Fitzgerald, la Principessa Grace e la Principessa Caroline di Monaco, il Re Bhumibol di Tailandia, Elizabeth Taylor, Julia Roberts, and Leonard Bernstein. Si sono inoltre esibiti ai programmi, “Good Morning America” e “The Tonight Show with Johnny Carson”. "Valuto molto positivamente iniziatative quali l'odierna - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - che contribuiscono ad ampliare il panorama artistico-culturale di San Marino e gettano le basi per un confronto con realtà giovanili d'eccellenza. I giovani studenti di Harvard mettono insieme passione, studio, curiosità e talento sotto profilo culturale e musicale ed offrono uno spaccato giovanile estremamente interessante e suggestivo, nel loro singolare tour internazionale all’interno del percorso di studio". Il tour 2023 prevede performance musicali in ben 30 città, 19 nazioni e 5 continenti; in seguito allo spettacolo di questa sera, il gruppo lascerà la Repubblica alla volta di Venezia. Per maggiori informazioni e per seguire le prossime tappe del tour 2023: https://www.kroks.com/ L’iniziativa è patrocinata dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per il Turismo che nell’ospitare la singolare delegazione universitaria intravede opportunità di incontro e di scambio con le più prestigiose istituzioni accademiche statunitensi, favorendo altresì occasioni di relazioni e confronti con il pubblico giovanile sammarinese.

cs SdS Esteri