Governance e continuità generazionale nelle aziende, gli esperti si riuniscono a San Marino

Il passaggio generazione è un tema più che mai di grande attualità per tante imprese. Per questo NT Capital SG - prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente – in collaborazione con The European House-Ambrosetti, importante ente che si occupa di Consulenza strategica e ricerche di alto livello in Italia e nel mondo – ha deciso di organizzare un momento di confronto aperto a tutti, portando le Istituzioni al tavolo insieme alle proprie professionalità. L’evento ha come titolo “Governance, continuità generazionale e tutela del patrimonio delle famiglie imprenditoriali” e si terrà giovedì 7 marzo 2023 dalle 16.30 a Dogana presso il Welcome Hotel al WTC. Ad aprire l’evento saranno le Istituzioni sammarinesi, mentre a seguire interverrà Pier Paolo Fabbri, Presidente NT Capital Sg per parlare de “La Società di Gestione come sostegno all’evoluzione strategica del tessuto imprenditoriale”. Per lo studio legale e notarile BNM parteciperà il fondatore, Matteo Mularoni, che parlerà del “Passaggio generazionale e continuità di impresa: gli strumenti dell’ordinamento sammarinese per la gestione delle partecipazioni societarie. casi ed esperienze”. Per The European House-Ambrosetti parteciperà invece Riccardo Urbani che spiegherà “le sfide e rischi per le imprese familiari con il trascorrere del tempo, gli errori più frequenti, alcuni aspetti fondamentali da tutelare/assicurare e le aree/strumenti concreti di intervento governance e continuità generazionale nelle imprese familiari”. A seguire prenderà la parola Emanuel Colombini, presidente di Colombini Group, che racconterà il proprio caso studio. Insieme a lui ci saranno altri protagonisti del mondo imprese e le istituzioni che curano lo sviluppo di San Marino al di fuori del territorio. A moderare l’evento sarà Marco Felici, consigliere del Cda di NT Capital SG. Seguirà aperitivo.

cs Digia Comunicazione