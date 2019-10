Grande dolore per la Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino (SGLRSM), unica e sola Massoneria regolare nel territorio sammarinese. E’ con grande dolore che comunichiamo il passaggio nelle Valli Celesti dell’Illustrissimo e Rispettabilissimo Fratello Giorgio Casoli che, nel pomeriggio di Lunedì 7 Ottobre, ha concluso il proprio percorso terreno, passando all’Oriente Eterno. Nato a Fabro, 12 settembre 1928 è stato un Politico e Magistrato Italiano, già Sindaco di Perugia, Socialista, Magistrato di Cassazione e Presidente della Corte d'Assise a Milano, Massone dichiarato e Fiero (come amava definirsi), è stato Senatore della Repubblica Italiana per due Legislature. Ha ricoperto anche l'incarico di Sottosegretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni nel Governo Amato. Già Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia, dal 2013 Grande Ufficiale Onorario della Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, eletto poi Presidente della Corte Centrale di Giustizia, massimo organo di Giustizia dell’Istituzione Massonica. Incarico purtroppo lasciato alcuni mesi or sono per l’aggravarsi del suo stato di salute. La Comunione Massonica Sammarinese si stringe con affetto intorno alla famiglia del caro Giorgio per la grave perdita. “E’ un momento molto triste per la Libera Muratoria sammarinese” afferma il Gran Maestro dott. Emidio Troiani “Mi ha molto rattristato la scomparsa del nostro Carissimo Fratello Giorgio Casoli, Grande Ufficiale Onorario della Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, uomo di grande spessore umano e morale. Che la terra ti sia lieve caro amico”.