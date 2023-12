Green Festival: facciamo gol agli sprechi

È arrivato direttamente da un campetto di un villaggio congolese quello che diventerà il simbolo dell'edizione autunnale del Green Festival Montefeltro 2024 (figlio del Green Festival San Marino) che verterà sulla lotta agli sprechi. Si tratta di un pallone da calcio realizzato dai bambini con gli scarti presenti nell'ambiente, e a consegnarlo a Gabriele Geminiani del Green Festival è il sammarinese Marino Pelliccioni, di ritorno dall’ennesimo viaggio in Congo. Sono ben 17 i viaggi compiuti da Pelliccioni per portare contributi e supporto logistico alla missione di Padre Marcellino. "Nella società dell'opulenza - dice Geminiani - il valore dato alle cose è pressoché nullo, come effimera è la loro vita prima che divengano rifiuti da differenziare, per quel che si riesce, e da smaltire. Un problema crescente quello dello smaltimento, anche alla luce del fatto che nessuno vorrebbe, giustamente, discariche e inceneritori vicino casa". Visto che dal rapporto fra l'uomo e le cose dipende la mole di produzione di rifiuti, si deve assolutamente rivedere tale rapporto, introducendo il concetto del valore di un oggetto, che sia un elettrodomestico o un capo d'abbigliamento. Con la possibilità di poterlo riparare, nel caso del primo, o passarlo a un'altra persona nel secondo. Oggetti insomma fatti per durare e ai quali riuscire a conferire una sorta di anima o di nuova destinazione, come accadeva nella civiltà contadina ma ancora negli anni 70 e 80, in cui per esempio i vuoti di vetro divenivano contenitori per la passata di pomodoro da custodire gelosamente. E così per i resti di cibo, reimpiegati in ricette saporite come la ribollita o il più nostrano pancotto. Conclude Geminiani: " Questo pallone, che entrerà di buon diritto a far parte degli Archivi Sostenibili dell'Arte, collezione permanente del Green Festival, sarà anche un valido strumento di interazione da esibire nelle scuole nei diversi laboratori su ambiente e sostenibilità che come festival portiamo avanti da 5 anni. E' importante che i nostri bambini si rendano conto del valore che hanno le cose con le quali quotidianamente giocano o si servono".

cs Green Festival Montefeltro