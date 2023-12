Green Festival San Marino e Montefeltro: Stop ai bombardamenti a Gaza

LETTERA APERTA

A tutti i Partiti Sammarinesi, Associazioni, al Vescovo della diocesi di San Marino - Montefeltro, ai cittadini sammarinesi e non solo



STOP DEI BOMBARDAMENTI A GAZA

Partendo dalla premessa che San Marino è la più antica Repubblica del mondo, da sempre neutrale, quella che nel 1944 di fronte all’infuriare dei bombardamenti sul tratto di linea gotica dei territori limitrofi di Marche e Romagna, ha ospitato oltre 90.000 profughi, nutrendoli.

Pensiamo che in base a tutto ciò sarebbe importante, coerentemente doveroso, prendere spunto dal messaggio comparso in questi giorni sulla facciata di Palazzo Vecchio a Firenze, testualmente "CESSATE IL FUOCO ORA", e riproporlo sulla facciata di Palazzo Pubblico.

Sarebbe un gesto nobilissimo che darebbe mediaticamente lustro alla Repubblica e un minimo di sollievo alla coscienza dei suoi cittadini in ansia per la sorte di tanti bambini palestinesi, prede senza scampo dei bombardamenti che stanno colpendo Gaza.

A nome del Green Festival San Marino e Montefeltro, come ideatore degli Orti per la Pace e del Cippo di Montepulito, quest’ultimo un vero e proprio monito contro ogni guerra, - CHIEDIAMO - a chi di competenza di lanciare questo o altro similare messaggio sulla facciata di Palazzo Pubblico per uno stop al massacro di innocenti civili palestinesi.

Parliamo, senza considerare i dispersi sotto le macerie, di almeno 20.000 morti, di cui oltre 8.000 bambini e 40.000 feriti non in grado di essere adeguatamente curati. Chi non muore si ritrova in condizioni di "non vita", con i traumi psichici dei bombardamenti e il dolore di aver perso i propri cari, con la scarsità di acqua, cibo, carburante, elettricità e cure mediche.

Come potremmo festeggiare il nostro Natale avendo davanti agli occhi tanta inaccettabile sofferenza?



Comunicato stampa

Per il Green Festival San Marino e Montefeltro

Gabriele Geminiani