Gruppo C’E’ supermercati stipula accordo commerciale con la Centrale del Latte di San Marino

Nella mattinata di lunedì 25-11-2019 la Cooperativa Latte Sammarinese, rappresentata dal presidente Ugo Bonifazi, dal vice presidente Pino Guidi e dal dirigente della Centrale del Latte Daniele Seniga, si è incontrata all’interno degli uffici del Gruppo C’E’ Supermercati con l’Amministratore Unico Adriano Santi ed il Responsabile Commerciale Gianluca Pesaresi per definire un accordo commerciale su prodotti a marchio di latte bovino ed ovino. L’accordo si propone di valorizzare il prodotto sammarinese da cui verranno creati pecorini e formaggi affinati di latte vaccino con l’esclusività di avere un latte denominato “latte fieno”. Terminato il vincolo della “zona bianca” l’accordo con il Gruppo C’E’ Supermercati è una prima risposta alla necessità di valorizzare i prodotti locali di origine agricola a sostegno degli allevatori e dei consumatori sammarinesi; consumatori che avranno la garanzia sulla filiera di produzione che va dalla stalla alla latteria. Cosi’, in aggiunta agli attuali articoli prodotti dalla Centrale del Latte già presenti in tutti i punti vendita del Gruppo C’E’, a partire dal Gennaio 2020 saranno messi in commercio nelle gastronomie dei 6 supermercati del Gruppo anche la nuova linea di prodotti a marchio.

Cooperativa Latte Sammarinese

Gruppo C’E’ Supermercati