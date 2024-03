Guardie zoofilo-ambientali: a San Clemente 29 sanzioni amministrative per lo smaltimento “errato” dei rifiuti

Ventisei servizi zoofilo-ambientali; 2.556 km percorsi; 144 ore di “pattugliamento” e 29 verbali - con sanzione amministrativa da 104 euro l’uno - per non conformità nello smaltimento dei rifiuti. La relazione 2023 di Accademia Kronos, ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, focalizza il contenuto su alcuni aspetti dell’attività svolta nel corso dell’anno. “Come principio comportamentale - spiega la Sindaca Mirna Cecchini - le guardie zoofilo-ambientali di Accademia Kronos si concentrano sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla prevenzione nei confronti dell’opinione pubblica affinché lo smaltimento dei rifiuti - in particolare i rifiuti da differenziare in base a specifiche modalità - non avvenga in maniera indiscriminata e in difformità delle norme. Più nello specifico, il controllo si è concentrato soprattutto su quelle isole ecologiche già oggetto di ripetute segnalazioni: occorre mantenere alta l’attenzione in rapporto alle ordinanze sindacali e al regolamento regionale Atersir. Contemporaneamente si è provveduto a vigilare e controllare il comportamento dei proprietari degli animali d’affezione nelle aree del centro storico ed extra-urbane (aree verdi e parchi pubblici) e in alcune proprietà, così da verificare possibili e potenziali condizioni di maltrattamento”. “Infine non dobbiamo dimenticare il lavoro svolto sotto il profilo della vigilanza venatoria. Sull’intero territorio comunale - aggiunge l’Assessore all’Ambiente, Luca Flacco - durante il periodo della caccia, le guardie Kronos abilitate hanno operato ai fini dell’osservanza delle leggi lungo i principali sentieri storico-naturalistici, le strade comunali e nelle vicinanze delle abitazioni private”.

cs Comune di San Clemente