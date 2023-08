I 2 euro commemorativi di San Marino dedicati a Luca Signorelli

Il prossimo 5 settembre la Repubblica di San Marino emetterà la moneta commemorativa da 2 euro 2023 fior di conio per celebrare il “500° anniversario della scomparsa di Luca Signorelli”.

Luca Signorelli è considerato tra i maggiori interpreti della pittura rinascimentale italiana. Nato a Cortona tra il 1441 e il 1445, studia a lungo ad Arezzo presso la bottega di Piero Della Francesca. Grazie alle sue prime opere con soggetti della cristianità, viene coinvolto nelle decorazioni della Sagrestia della Cura del Santuario della Santa Casa di Loreto e, poco più che trentenne, della Cappella Sistina, come aiuto del Perugino prima e come titolare in seguito. Celebri sono i “tondi con Madonne” oggi esposti nelle più prestigiose gallerie al mondo. L’angelo riprodotto nella moneta è stato estratto dall’opera “Beati in paradiso”, affresco realizzato intorno al 1500-1504 nella Cappella di San Brizio (Cappella Nova) del Duomo di Orvieto. Dopo un’intensa vita a confronto con i migliori maestri dell’epoca e in parte anche dedicata alla carriera politica, Signorelli muore nel 1523 nella sua Cortona.

La moneta in rame-nichel (parte esterna) e nichel-ottone, nichel, nichel ottone (parte interna a tre strati) pesa 8,5 gr ed ha un diametro di 25,75 mm e uno spessore di 2,2 mm. La bozzettista del dritto è Marta Bonifacio. La tiratura è di 56000 monete fior di conio che saranno vendute al prezzo di 18 € +IVA per i residenti nell’Unione Europea. La moneta è coniata da IPZS Roma.

Data di emissione: 5 settembre 2023

Valore: €2,00

Parte esterna: rame-nichel

Parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel ottone

Peso: gr. 8,50

Diametro: mm. 25,75

Spessore: mm. 2,20

Bozzettista (dritto): Marta Bonifacio

Tiratura: 56.000 monete fior di conio

Prezzo di vendita: €18,00 + IVA per i residenti nell’Unione Europea

Coniazione: IPZS, Roma

Credits: Luca Signorelli, Il Paradiso, particolare. Orvieto, Duomo, Cappella di San Brizio © Opera del Duomo di Orvieto.

Comunicato stampa

Poste San Marino