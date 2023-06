I bagnini di Riccione organizzano insieme a 3BMeteo un corso di meteorologia

Una curiosa collaborazione è nata fra la Cooperativa Bagnini di Riccione e 3BMeteo, uno dei più noti canali e App Meteo d'Italia.

Come risaputo, al bagnino da sempre vengono richieste informazioni meteo che con il suo bagaglio di conoscenze, frutto soprattutto dell'osservazione e dell'esperienza maturata nel tempo, in genere sa dare con una certa precisione. Negli anni, il panorama delle previsioni meteo è mutato notevolmente e sempre maggiori sono gli strumenti cui poter attingere. Ecco che anche il bagnino quindi supporta il suo sguardo, sbirciando App e radar meteo di varia natura... così, parlando fra colleghi, è nata sempre più la curiosità di approfondire la materia, capire come vengono sviluppate le previsioni e sapere di più sulla loro attendibilità.

Fra noi bagnini riccionesi, di appassionati ce ne sono... basti pensare ad Enrico il bagnino, che dalla sua spiaggia fa le previsioni meteo per Radio DeeJay da tanti anni; ma non solo, infatti grazie all'intraprendenza di Gilberto Fuzzi, consigliere della Cooperativa, ed alla disponibilità di Paolo Corazzon di 3BMeteo, è nata questa collaborazione che ha già portato ad un primo corso base di meteorologia che si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala riunioni della Cooperativa a Riccione, tenuto dal meteorologo di 3BMeteo, Daniele Olivetti.

Il corso è stato molto apprezzato, ha avuto un bel seguito di presenze nonostante la stagione estiva già iniziata e sicuramente vedrà altri appuntamenti a fine stagione.

Non ci resta che salutare l'inizio dell'estate con questa nuova collaborazione che speriamo sia di buon auspicio per un clima più favorevole... di sicuro avremo qualche aneddoto in più da raccontarvi, vi aspettiamo sotto l'ombrellone e come sempre, sotto il Sole di Riccione!



Comunicato stampa

Cooperativa Bagnini di Riccione

Il Presidente

Dott. Diego Casadei