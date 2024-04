I Bromance vincono la prima serata di selezione di Locomix

Filippo Matteoni ed Enea Salicioni, in arte Bromance, si aggiudicano il riconoscimento del pubblico che ha affollato il Teatro Pazzini di Verucchio per la prima serata di selezione della 17° edizione di Locomix e quindi accedono direttamente alla finale del 4 maggio al Teatro Concordia. Il duo sammarinese vince una competizione di ottimo livello, all’interno della quale si sono sfidati sul palco Simone Donini, Zagor Borghesi, Fabio Ferraro, Andrea Graziani, Davide Giovannetti, Claudio Nebbi e Mirko Eleonori. La serata, che ha segnato il ritorno di Locomix dopo 8 anni di assenza, pareva nata sotto qualche infausto auspicio dato che all’ultimo c’è stato un forfait della co- presentatrice di Ettore Mularoni, che è stata sostituita senza preavviso da Alice Mularoni, per la prima volta sul palco a 13 anni, che con la sua spontaneità e inattesa spigliatezza ha conquistato il pubblico. Molto piacevole anche il contributo delle due giudici speciali Chiara Cicognani e Veronica La Maida, che in modalità talent show hanno espresso un giudizio al termine dell’esibizione di ogni comico. Ad allietare la serata, in maniera non programmata, è intervenuto anche il rinomato comico (e grande amico di Locomix) Enrico Zambianchi, che ha scatenato l’ilarità del pubblico con il suo umorismo intelligente e sofisticato. La band “I Beati Precari”, composta da Massimo Modula, Giacomo Depaoli e Daniele Torri, ha eseguito i brani che hanno fatto da colonna sonora alla serata. Si è anche tenuta la lettura di due dei racconti finalisti del concorso per racconti brevi umoristici “Scritti da ridere”, interpretati magistralmente da Giovanni Ferma.

L’Associazione Locomotiva e la Compagnia Fratelli di Taglia, organizzatori dell’evento, desiderano ringraziare il Comune di Verucchio, la Regione Emilia Romagna, la Rete Teatrale Valmarecchia, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato Turismo di San Marino, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, gli Istituti Culturali di San Marino, i media partner (per le selezioni Radio Sabbia e per la finale Radio San Marino Rtv), nonché gli sponsor: Tiee cibo e vino, Kiss My Piada, Centro commerciale Malatesta, Alterecho, Milly Giocattoli, Energreen, Cassa di Risparmio di San Marino, Marlù Gioielli, Nauty Natural Beauty, Titancoop, R&M Piadine. La seconda e ultima serata di selezioni di Locomix si terrà sabato 20 aprile alle ore 21:15 al Teatro Pazzi di Verucchio. I biglietti sono acquistabili al link: https://bit.ly/selezioni2 L’associazione invita chiunque fosse interessato a seguire i suoi canali social (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.

c.s. Locomix