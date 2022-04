I giovani a Roma dal Papa: San Pietro torna tutta esaurita

Forse a Roma si è finalmente trovato il vero presente e futuro dei nostri giovani. Gli 80.000 di Piazza San Pietro escono dall'incontro con il Papa con nuove forze e nuove speranze. Bagno di folla attorno al Santo Padre che è stato travolto dall'entusiasmo e dalla gioia dei ragazzi. Lunghe code e sole quasi estivo non hanno scoraggiato la bella partecipazione all'evento da tutta Italia. Era presente a Roma anche un nutrito gruppo della nostra diocesi di San Marino, accompagnato dal nostro Vescovo Andrea, alcuni sacerdoti, educatori e tantissimi ragazzi e ragazze (in tutto circa 200). Dopo la partenza alle 5 di mattina da Gualdicciolo, il gruppo ha celebrato insieme la Santa Messa del lunedì dell’Angelo a Roma. Cariche di significato e di speranza le parole di Mons. Turazzi nell’omelia: “Spesso in questo periodo ci chiediamo chi sarà a togliere la pietra dal sepolcro. Oggi abbiamo scoperto la risposta: siete voi giovani coloro che potranno levare la pietra. Abbiamo grande fiducia in voi”. Tra le righe chiaro il riferimento alla pandemia che ha pesato tanto sulle relazioni dei più giovani e alla dolorosa guerra in atto in Ucraina. In piazza San Pietro poi, emozionante e suggestivo il saluto del Papa alla folla. Bergoglio ha ringraziato i giovani per la loro presenza e ha usato parole forti per dimostrare l'affetto della Chiesa nei loro confronti. Il nostro gruppo diocesano torna a casa rinnovato dalla Pasqua e dall'incontro con il Santo Padre. Con una speranza in più e una missione in più: annunciare la bellezza e la gioia della proposta cristiana in una società spesso ancora chiusa nel sepolcro. E che attende la vera Vita e la Risurrezione.

Cs - Diocesi di San Marino-Montefeltro