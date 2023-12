I presepi di sabbia e la pista di ghiaccio incantano migliaia di visitatori

La magia dei presepi di sabbia e delle evoluzioni sul ghiaccio a due passi dal mare stanno aggiungendo un tocco speciale alle festività riminesi. Sono state 10mila le persone che hanno pattinato all’Ice Village dal giorno della sua inaugurazione, mentre sono stati 12mila i visitatori del presepe di Marina centro solo nel weekend di Natale, con lunghe file anche per il suggestivo presepe di ferro e sabbia sulla spiaggia di Torre Pedrera. Una tradizione ormai consolidata che non manca di catturare l'attenzione di residenti e turisti per queste opere uniche nel loro genere, capaci di trasformare la sabbia in un magico racconto natalizio. Proseguono verso il capodanno le iniziative delle feste fra villaggi natalizi, mercatini, mostre, spettacolo di videomapping artistico al teatro Galli, la mostra diffusa sulla spiaggia dedicata al mare d’inverno ‘L’altra stagione’. E poi ancora iniziative per bambini con film d’animazione, spettacoli teatrali, laboratori creativi e una visita speciale al Fellini Museum tutta dedicata a loro dal titolo Il circo di Federico (29 dicembre con due appuntamenti su prenotazione), fino agli spettacoli giornalieri con acrobati e giocolieri dell’Happy Circus. E poi ancora musica, cinema, eventi culturali e sportivi. ‘Sotto il tendone’ del Villaggio di Natale di Marina Centro continuano anche gli spettacoli a cura della Fondazione ISAL, il cui ricavato è devoluto a progetti di cura e ricerca sul dolore cronico. Venerdì 29 dicembre ancora musica con il concerto degli 'Scaricatori di portico' insieme al violinista Andrea Costa. In centro storico, da non perdere lo spettacolo immersivo Renovatio mundi nella platea del Teatro Galli che, dopo aver incantato più di 8mila visitatori, prosegue fino alla notte di Capodanno. Due le mostre dedicate a Fellini al Palazzo del Fulgor: il Fellini Intimo, che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del maestro e sua assistente alla regia, e “Fellini/Trubbiani: E la nave va” che tra foto, schizzi e disegni, racconta la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni. Al Museo della Città (sala delle Teche) dal 30 dicembre è visitabile la mostra Aspettando il Museo che verrà. Frammenti di vita quotidiana, una selezione delle ceramiche medievali e malatestiane in attesa che siano completati i lavori che muteranno il volto del primo piano del Museo della Città. Allo spazio espositivo Galleria dell’Immagine, invece, fino al 13 gennaio è possibile visitare la mostra di oltre sessanta stampe fotografiche originali in bianco e nero, realizzate dal fotografo riminese Italo Di Fabio. Non mancano poi le visite guidate con focus sulle meraviglie di Rimini, la Rimini romana, la Rimini di Fellini, la Rimini del Novecento, dalla cappella Petrangolini al Grand Hotel, fino alla visita guidata gratuita alle sale antiche della Biblioteca e al percorso ottocentesco all’interno del Museo della città.

cs Comune di Rimini