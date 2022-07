Il CIRCO PANIKO torna a San Marino

Il CIRCO PANIKO torna entusiasta a San Marino grazie alla splendida collaborazione con Lucia Righi ed il suo magico progetto: IL CASTELLO DEL CIRCO

Ospiti onorati del suo Chapiteau bianco e rosso, con un porticato dipinto di rosso ed una stella sotto la cupola!

Il CIRCO PANIKO porterà con se uno Spettacolo surreale/sperimentale/ da vedere una nuova edizione del Gran Cabaret Paniko

SPETTACOLO comico di circo contemporaneo: acrobatica, musica dal vivo e tanta ironia ... mai prendersi sul serio! la fucina creativa di tutti i nostri spettacoli, ovvero “lo Spettacolo” che raccoglie i migliori talenti del collettivo. Unendo così i numeri più classici a quelli più sperimentali e “di ricerca”.

INFO TECNICHE il CIRCO PANIKO ospiti de IL CASTELLO DEL CIRCO dal 29 luglio al 07 agosto a San Marino Via XXVIII Luglio, 224 Borgo Maggiore / adiacente al Birraio

info & prenotazioni 333 6298118 (SOLO CHIAMATA / no sms / no whatsapp / no facebook / no Instagram)

prenotazioni obbligatore dato il numero di posti limitato, per non rischiare di non riuscire ad entrare (a partire da lunedì 18 luglio)

INGRESSO ad Offerta Libera & Consapevole info costantemente aggiornate sulla nostra pagina FaceBook/CircoPaniko e Instagram/CircoPaniko

PROGRAMMA

luglio 29 ven . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

30 sab . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

31 dom . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

agosto 01 lun . /// . PAUSA

02 mar . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

03 mer . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

04 gio . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

05 ven . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

06 sab . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo

07 dom . h 21.00 . Gran Cabaret Paniko CiRcO PaNiKo