Il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Emilia Romagna” in visita dal Prefetto

Il Prefetto ha ricevuto in visita il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Emilia Romagna” Generale di Brigata Fabrizio Mari, accompagnato dal Comandante provinciale Col. Aldo Terzi. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, l’alto ufficiale ha evidenziato l’efficace azione dei Carabinieri Forestali in questo territorio provinciale ricco di storia e di capacità di innovazione, che beneficia di paesaggi eterogenei e di contesti ambientali di massimo pregio. Il Gen.B. Fabrizio Mari ha sottolineato lo spirito di leale collaborazione con le Istituzioni dello Stato e degli Enti locali in un’ottica di proficue sinergie per la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il Prefetto, nell’esprimere sintonia per quanto sostenuto dal vertice regionale dei Carabinieri Forestali, ha rimarcato l’assoluto valore dell’attività svolta, soprattutto in questo periodo in cui cresce quotidianamente l’attenzione verso un eco sistema che rischia di deteriorarsi irrimediabilmente. Al termine del colloquio il Prefetto ha congedato il gradito ospite ringraziandolo per la visita ed auspicando future occasioni di incontro.

Cs Prefettura