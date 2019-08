Il Comitato “Festa di Casole” ringrazia

Il Comitato “Festa di Casole” desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la splendida serata di giovedì 8 agosto, dal servizio catering “il Faro”, al fantastico Fabry e alle quasi 200 persone che hanno partecipato. Un numero per noi enorme, che mai avremmo pensato di raggiungere. Ci presentiamo ufficialmente a chi non ci conosce: siamo un gruppo di persone di tutte le età, dai più piccoli ai meno giovani. Siamo partiti da una piccola festa di paese come ce ne sono tante o, meglio, ce n’erano tante. Anche a Casole le forze negli anni venivano meno, le colonne che la sostenevano facevano sentire la loro mancanza ogni anno di più. Così ai pochi superstiti si sono aggiunte nuove leve. E in poco tempo da compaesani siamo diventati colleghi, da colleghi amici e da amici una grande famiglia. Armati solamente di entusiasmo e voglia di fare abbiamo rianimato una realtà che si stava spegnendo, anzi l’abbiamo rinvigorita e l’abbiamo riportata a splendere. Dai tre giorni di festa di ottobre siamo arrivati a coprire l’intero anno con le tombole natalizie, le focheracce di marzo e l’estivo “Siamo alla frutta”. Per questo ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai nostri eventi condividendo il nostro stesso entusiasmo, senza di voi questo non sarebbe stato possibile. Il nostro obiettivo rimane sempre e solo quello di riunire tutti coloro che vogliono riscoprire la bellezza del ritrovarsi in piazza e gioire di buona compagnia, riavvicinando bambini con la palla e anziani con le carte. Nel mondo di oggi già quest’ultima cosa potrebbe sembrare un’impresa impossibile ma noi crediamo in questo miracolo. Nel miracolo dell’incontro tra passato, presente e futuro. Nel miracolo di riunire in piazza con la memoria chi ha sostenuto le feste passate, con il sorriso chi le rinnova oggi e con la speranza chi le porterà avanti in futuro. Tutti insieme a Casole, sempre e per sempre. Grazie a tutti per continuare a realizzare con noi questo piccolo miracolo.