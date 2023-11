Il Comitato sammarinese di Bioetica al 32° Meeting dei Comitati Etici d'Europa

Il 27 e il 28 novembre u.s. si è svolto a Madrid il 32° NEC Meeting of the National Ethics Council d’Europa, a cui è stato invitato il Comitato Sammarinese di Bioetica per tenere due interventi. Nella prima relazione, dal titolo “Bioethical Approach to Persons with Disabilities. Challenges in crisis situation”, la Presidente, prof.ssa Luisa Borgia, ha illustrato la situazione di grave discriminazione cui sono sottoposte le persone con disabilità durante le emergenze e ha mostrato l’attività del CSB a tutela dei diritti delle persone con disabilità durante la recente crisi pandemica. In particolare, ha sottolineato l’impegno del Comitato Sammarinese di Bioetica in questo argomento attraverso i principali documenti prodotti, con particolare attenzione alla risposta alla richiesta di parere urgente ricevuta nel marzo 2020, parere che ha rappresentato la prima, ferma, presa di posizione bioetica contro l’esclusione delle persone con disabilità dall’accesso alle cure contro il Covid-19, tanto da meritare la designazione, da parte dell’ONU, di “best practice”. La relazione ha suscitato vivo interesse da parte delle delegazioni dei comitati etici europei che hanno rivolto numerose domande durante la discussione. Nel secondo intervento tenuto il giorno 28, la Presidente ha presentato il 14th Global Summit of National Ethics Committees che si terrà a San Marino nell’aprile 2024, rivolgendo l’invito a partecipare all’evento. Le delegazioni presenti al 32° NEC Meeting hanno manifestato la propria intenzione di partecipare al Global Summit anche attraverso proposte di interventi in relazione alle aree tematiche del Summit. In conclusione, il Meeting internazionale di Madrid è stata un’ottima vetrina non solo per rimarcare le attività svolte dal CSB, ma è stata, soprattutto, l’occasione per collocare la Repubblica di San Marino al centro delle attività bioetiche internazionali con la presentazione dell’evento mondiale che si terrà, per la prima volta, in un piccolo Stato.

C.s. Comitato Sammarinese di Bioetica