Il Comites alla cerimonia inaugurale “Dal presepe di Greccio alle stimmate di La Verna: con Francesco verso il Giubileo”

Le scorse settimane il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha partecipato all’inaugurazione della mostra dal titolo “Dal presepe di Greccio alle stimmate di La Verna: con Francesco verso il Giubileo" realizzata dall’associazione nazionale Città dei Presepi in collaborazione con l'Unione Cattolica Artisti Italiani presso lo spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo. Presenti alla cerimonia inaugurale il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, la Responsabile per il turismo religioso della Segreteria di Stato per il Turismo Loretta Zafferani, il Consulente per i temi legati al turismo religioso Pietro Berti, il consigliere della Regione Toscana Andrea Pieroni, delegato dal Presidente Eugenio Giani, il consigliere del Comune di San Miniato con delega alla Memoria, alla Pace, alla Cooperazione Internazionale ed ai Gemellaggi Michele Fiaschi, il Sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, il Coordinatore dell’associazione nazionale Città dei Presepi Fabrizio Mandorlini ed i rappresentanti dell’Associazione Granello di Senape e della Congregazione di Serravalle. “Un’esposizione di grande fascino – dichiara il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - che trasmette al visitatore forti emozioni attraverso i suoi cinquanta ritratti di santi francescani e venticinque scene della vita di San Francesco realizzati dai pittori dell’Unione Cattolica Artisti Italiani. Ed anche una occasione - prosegue Amadei - per celebrare e ricordare la figura di Francesco, il Santo che ha segnato un’epoca”. Francesco, nato ad Assisi nel 1182, visse una giovinezza ricca di piaceri, poi, la chiamata e la conversione che lo indusse ad abbandonare ogni agio, tanto da spogliarsi di ogni bene materiale e condurre una vita minimale, in totale armonia di spirito. La sua figura è ancora attuale e continua a parlare ad ogni generazione, tant’è che Il cardinale Jorge Mario Bergoglio, eletto papa nel conclave del 2013, assunse, primo nella storia della Chiesa, il nome pontificale di Francesco proprio in onore del santo di Assisi. Quando si parla di San Francesco inevitabilmente l’attenzione ricade su Assisi, la sua città natale che non a caso è divenuta simbolo di pace, soprattutto dopo aver ospitato i quattro grandi incontri tra gli esponenti delle maggiori religioni del mondo, promossi da Papa Giovanni Paolo II nel 1986 e nel 2002, da Papa Benedetto XVI nel 2011 e da Papa Francesco nel 2016. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei al termine della cerimonia si è complimentato con gli organizzatori del prestigioso evento per avere offerto l’opportunità di ammirare dipinti che con i loro colori intensi e vibranti rappresentano la manifestazione più vivida dell’arte sacra. La mostra scaturisce dal progetto “I cammini di San Francesco” e rappresenta un percorso di devozione e di cultura artistica che unisce la Repubblica di San Marino, la Toscana, le Marche e l'Umbria.

Comites San Marino