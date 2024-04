Il contributo UNIRSM nei volumi "Europe: an encyclopedia of culture and society"

Fra i 45 Paesi descritti e raccontati dal punto di vista culturale e sociale in una delle più recenti e aggiornate enciclopedie sull’Europa, pubblicata dell’editore inglese Bloomsbury Publishing, al Titano è dedicato un capitolo di venti pagine scritto da Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’edizione, divisa in due volumi e curata dall’antropologo Thomas Wilson, ha una distribuzione globale e si caratterizza per le tematiche scelte nella descrizione delle diverse realtà: oltre agli elementi storici, che combinano istituzioni ed eventi, ampio spazio a usanze e stili di vita, economia, lavoro, religione, sport e cucina di ciascun Paese, del quale vengono analizzati inoltre letteratura, danza, abbigliamento, architettura e arte, oltre ai media. Aspetti, questi, che hanno impegnato Chiaruzzi in un’attività di analisi e ricerca sviluppata lungo sei anni: “È stato un lavoro intenso, per il quale era richiesta un’approfondita e diretta conoscenza di San Marino”, precisa l’accademico. “Credo sia la prima volta in cui la parte sul nostro Stato, in un’enciclopedia di questa portata, sia stata scritta da un sammarinese. Ciò testimonia il valore riconosciuto oggi alla nostra Università dalla comunità scientifica”. Al direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dunque il compito di tratteggiare la storia e le attuali caratteristiche del Titano spingendosi oltre il suo abituale punto di vista, concentrato a livello universitario sulla politica e le istituzioni, per allargare la prospettiva fino alle tradizioni orali e alle forme culturali: “Penso per esempio alla musica - spiega - nell’ambito della quale sono state protagoniste figure come il liutaio Marino Capicchioni, con violini di grande fama, nati dalle sue mani, capaci di affascinare i grandi esecutori del Novecento. Oppure alla celebrità internazionale raggiunta da Antonio Ciacci, conosciuto come Little Tony. Ci sono poi le imprese sportive, con l’ineguagliata affermazione olimpica, oppure la prima raccolta di racconti popolari sammarinesi, di Walter Anderson”. Spostandosi su altri aspetti, l’accademico ha inserito nel capitolo dedicato al Titano “informazioni legate alla vita della repubblica e del suo popolo, come la figura del cittadino-soldato, la tradizione cooperativa e l’eccezionalità del sistema di sicurezza sociale. Gli ambiti approfonditi, nei quali emergono preziosi dettagli intorno alle figure dei nostri concittadini e concittadine, da Giovanni Bertoldi ai tempi nostri, offrono uno stimolante intreccio di valori, interessi e costumi”. Fondata nel 1986, la Bloomsbury Publishing ha sede a Londra e New York. È conosciuta al pubblico più ampio per la saga fantasy di Harry Potter. Ai romanzi si affianca un vasto catalogo di saggi, fra i quali “Europe: an encyclopedia of culture and society”.

cs UniRsm