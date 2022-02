IL Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, al Begni per un seminario di Geopolitica ai funzionari Dipartimento Esteri

In data venerdì 4 febbraio si è tenuto a San Marino un seminario di alta formazione di geopolitica, rivolto ai funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri e condotto dal Prof. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, nota rivista mensile italiana di geopolitica. L’iniziativa – alla quale hanno preso parte in collegamento video anche i diplomatici sammarinesi presenti nelle principali sedi all’estero – si è realizzata grazie all’impegno della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e al suo convincimento che, in un mondo delle relazioni internazionali multipolare e progressivamente sempre più complesso e articolato, la geopolitica riveste un ruolo di primo piano. Come ha affermato il Segretario di Stato Luca Beccari, che ha inaugurato la giornata di lavori, “sarà questa un’occasione per aggiornare opportunamente la cassetta degli attrezzi in dotazione di voi agenti diplomatici per promuovere il Paese all’estero e migliorare la sua collocazione internazionale, nonché per difendere al meglio gli interessi della Repubblica di San Marino”. Durante l’incontro il Prof. Caracciolo ha esaminato i principali nodi geopolitici presenti nello scenario globale, considerando anche le sfide e le opportunità per i piccoli Stati, comunque inseriti nello scacchiere internazionale. In particolare Caracciolo ha compitamente inquadrato il ruolo di San Marino nel contesto geopolitico, ritagliando e confermando il ruolo della piccola Repubblica, significativo nella capacità di porsi quale interlocutore internazionale. Ha poi esaminato talune specificità di politica estera della Repubblica, inserendole in uno scenario di integrazione regionale e di partecipazione a dinamiche mondiali anche in ambito multilaterale. Infine ha risposto ai numerosi quesiti che gli sono stati posti dai partecipanti. Si tratta della prima esperienza concreta di formazione che, nell’opera di progressiva qualificazione del servizio diplomatico sammarinese, la Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri mirano a organizzare anche in futuro.

Cs Segreteria Esteri