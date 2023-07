Il Dress Your Marlù Colors Tour fa il pieno a Riccione

Riccione 21 luglio 2023 - Seconda tappa con il pienone per il Dress Your Marlù Color, in Piazzale Roma, a Riccione. Il Tour Marlù sta girando l’Italia con una formula fatta di ingredienti semplici: un villaggio colorato pieno di giochi e attività per condividere del tempo di qualità con la propria famiglia e i propri amici; un corner esclusivo in cui designer e personal shopper Marlù scelgono uno stile colorato ad hoc per tutti gli ospiti partecipanti e una Mobile House Marlù creata appositamente per l’occasione. Gli artisti, protagonisti delle diverse tappe del Tour, vengono immersi in un vero e proprio set cinematografico costruito dagli scenografi Marlù, che riproduce le case dei talent o elementi che li contraddistinguono. Anche Riccione dopo Jesolo segna un grande successo di pubblico e di partecipanti. Nella tappa riccionese sono La Sabri & Pika ad accogliere i partecipanti ed il pubblico in un allegrissimo giardino e nella cucina di casa sua. Un momento divertente di meet&greet e photo opportunities per tutti. Il live show è la sera e nell’euforia dello spettacolo non mancano i messaggi positivi dal palco: consapevolezza sull’uso dei social media e dei dispositivi elettronici, campagna contro l’abbandono degli amici pelosetti e abbattimento dei tabù sulla perfezione tanto decantata su Instagram, siamo umani, è giusto anche non essere perfetti. Oltre 80 i team selezionati per queste quattro tappe, accorsi da tutta Italia ma non solo: famiglie anche da Svizzera, Francia, Belgio e persino Stati Uniti. Jesolo e Riccione scivolate via come un sogno in questo caldo luglio. La carovana Marlù rotola ora verso la Puglia e successivamente la Toscana. Sono Ostuni e Cecina le protagoniste di Agosto, ospiti i giovani cantanti e cantautori di Amici. Saranno Alex W e Riky Mancuso a far sognare l'estate ostunese con Marlù, mentre Aaron e Cricca approderanno sulla costa tirrenica. Sarà un vero spettacolo!

c.s. Marlù