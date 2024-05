Il Gatto sull’Albicocco ristorante dell'anno in Emilia Romagna per Travel & Hospitality Award 2024

È Il Gatto sull’Albicocco, ristorante di Rimini, il vincitore del premio internazionale Travel & Hospitality Award 2024 - Ristorante dell’anno in Emilia-Romagna. Il riconoscimento, inserito nel programma Food & Restaurant Award 2024, arriva dopo una scrupolosa selezione dei locali ottenuta grazie all’esame delle tantissime recensioni provenienti da più fonti esterne. Elemento fondamentale, il feedback dei clienti e il confronto tra le varie strutture concorrenti. “I vincitori - spiegano dall’organizzazione del premio - sono coloro che riescono a dimostrare la propria unicità sotto il profilo della qualità dei servizi. E ciò in tandem con l'eccellente livello d’accoglienza e assistenza al cliente sulla base di più categorie predeterminate (Menù, Design & Style, Customer Service, Location, Online Ratings, Marketing & Branding). Abbiamo lavorato su un panel composto da oltre 300 nomination e lo standard delle candidature si è da subito connotato come incredibilmente alto. La giuria ha incontrato non poche difficoltà nel restringere il ventaglio dei virtuosi e dei meritevoli, ma alla fine i premiati - tra i quali il Gatto sull’Albicocco di Rimini - riflettono il meglio del meglio e sposano in pieno i criteri d’assegnazione dei Travel & Hospitality Awards. L’augurio è che questa guida internazionale rappresenti uno strumento utile per quanti, molto esigenti, sono pronti a pianificare la loro prossima vacanza nel solco dell’esclusività. Il Gatto sull’Albicocco non è solo un ristorante, bensì una storia d’amore. Un luogo dove dedicarsi del tempo (cosa preziosa), accolti con sorriso e gesti che soltanto chi ospita può regalarti”. “Che dire? Siamo emozionati e strafelici. È un grande onore aver ricevuto questo premio - raccontano Chef Luca Racis e Simona Saragoni, giovani anime imprenditoriali de Il Gatto sull’Albicocco -. Una sorpresa inaspettata che ci riempie d’orgoglio e giunge a coronamento del tanto lavoro profuso per garantire una ristorazione d’alta qualità. L’impegno che vogliamo mantenere con i nostri clienti è da sempre orientato a un’offerta con solide radici nel mondo dell’ospitalità. L’esperienza maturata negli anni ci consente di proporre piatti e vini dal forte legame sia territoriale sia con quanto di meglio racchiude l’enogastronomia internazionale. La cucina è una galassia in evoluzione pressoché costante. Saper intercettare i gusti e le sensibilità di chi sceglie questo locale, è il risultato più bello e ambizioso a cui potessimo aspirare. Il T&H Award 2024 mette in tavola quel piccolo dettaglio in più capace di fare davvero la differenza”.

cs Marco Valeriani