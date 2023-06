Il Green Festival a Carpegna fa il botto

A Carpegna domenica scorsa, si è consumata la settima tappa del Green Festival San Marino Montefeltro. Nonostante le lusinghe di una domenica di sole e il richiamo delle spiagge della costa, la manifestazione ha riscosso un successo di pubblico straordinario, merito della qualità della comunicazione e dell'inedito format, costruito con ragione di causa e meticolosità, in tutte le sue parti. “E’ stata una giornata perfetta ed esemplare – ci dice un entusiasta Gabriele Geminiani, patron del festival – un evento che ha messo in campo una parte formativa sui temi della salute e della biodiversità di alto livello, mostrando grande attenzione alle dinamiche relazionali, cioè creando momenti di aggregazione e convivialità, molto cari alla filosofia di un festival che dal suo esordio si è definito 'festival di prossimità' ”. Dopo la mattinata di tavole rotonde all'interno della sala congressi dell'Ente Parco Sasso Simone Simoncello, la giornata è proseguita con un’immersione nella natura, una affascinante escursione al torrente Mutino, ed è terminata in maniera piacevolmente conviviale fra spettacoli nel verde e degustazioni di eccellenze del territorio. "Un vero capolavoro" alla fine è il plauso del Presidente dell'Ente Parco Lino Gobbi, "Un’esperienza da ripetere assolutamente” è il pensiero unanime emerso a caldo dall’assessore alla Cultura di Carpegna Luca Pasquini responsabile di un’organizzazione pressoché impeccabile, e dal dott. Romeo Salvi, che invece ha seguito la parte scientifica della giornata. Prossima tappa del Green Festival nella Repubblica del Titano il 24 e 25 giugno in cui si affronterà l'annoso tema della lotta allo spreco.

