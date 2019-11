Il lavoro al centro del nuovo appuntamento di Libera

Dopo il successo della serata dedicata all’ambiente, alleggerita dalla simpatia di Dario Vergassola, lunedì 11 novembre tornano le serate di Libera dedicate ai quattro macro-temi del suo programma elettorale.

Al Podere Lesignano si parlerà di lavoro con la serata dal titolo “Il lavoro che cambia – La società e la vita delle persone”.

La serata si avvierà già dalle 19:30 con un “apericena” allietato dalle note dei Ritals. Sarà l’occasione per un incontro durante il quale si avrà modo di conoscere e approfondire direttamente con i candidati le finalità del progetto Libera.

Dalle 21:00 saranno le tematiche legate al mondo del lavoro ad essere protagoniste, con un ospite d’eccezione ad introdurre l’argomento: Flavio Corradini. Professore Ordinario di Informatica presso l’Università di Camerino, di cui ha ricoperto il ruolo di Rettore dal 2011 al 2017 (a 45 anni è stato il più giovane d’Italia a ricoprire questo incarico), tra le altre cose è Presidente della Rete di Imprese Lab-Tec e Presidente dell’Associazione Nazionale Smart Cities and Smart Communities.

Dopo l’intervento iniziale di Corradini, che definirà gli scenari nei quali si muoveranno imprese e lavoro in futuro, si aggiungeranno i contributi di Matteo Ciacci, Sabrina Fantini, Gilberto Piermattei, Andrea Rosa e Marco Silvagni che illustreranno le proposte di Libera in tema di occupazione, tecnologia e nuovi lavori, micro e piccole imprese, lotta alla burocrazia e opportunità offerte dal piano regolatore.

Spazio, come sempre, alle domande e ai suggerimenti da parte del pubblico presente: Libera, infatti, vuole essere un contenitore partecipato, aperto all’ascolto e al confronto sui contenuti.

Il prossimo appuntamento in programma:

LA CULTURA E’ L’UNICA ARMA

Per una crescita basata sulla creatività e l' innovazione

Mercoledì 20 novembre, ore 21:00 – Kursaal (Sala Titano)

Seguirà la presentazione dei candidati

