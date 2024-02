Il Maestro Sammarinese Messieri protagonista nel Michigan

Dopo il successo ottenuto all’Illinois State University, preparando l’orchestra sinfonica della stessa università per il concerto di San Valentino del 13 febbraio, il Maestro Massimiliano Messieri ha ricevuto una standing ovation al Concerto di Capodanno Cinese di sabato scorso a Farmington Hills, con la premiere della recente composizione “Scents”, 6 capricci per erhu e pianoforte, eseguita magistralmente dal Duo Xiao Dong Wei (erhu) e Yuki Mack (pianoforte). Entusiasti anche del sold out gli organizzatori si sono compiaciuti con il Maestro sammarinese per la sua tournée nel Michigan, Massimiliano Messieri sarà infatti protagonista alla Steinway Piano Gallery di Detroit giovedì 15 febbraio alle ore 19.00, dove sarà eseguita la premiere “Two Waka” per dizi (flauto di bambù cinese) e pianoforte (Tianshi Feng, dizi; Yuki Mack, pianoforte), e sarà replicata la composizione “Scents”, 6 capricci per erhu e pianoforte (Xiao Dong Wei, erhu; Yuki Mack, pianoforte). La volontà del Duo Xiao Dong Wei e Yuki Mack di voler promuovere la partitura del Maestro Sammarinese è determinata dal fatto che, oltre a piacere molto al pubblico, porta in sé un messaggio di fratellanza e amore molto intenso. Ogni capriccio infatti si ispira ad una poesia di differenti autori (Federico Garcia Lorca, Saigyō, Rainer Maria Rilke, Paul Éluard, Rabindranath Tagore e Marcus Aurelius) per significare che, nonostante le culture possano sembrare diverse, in realtà, nel rispetto dell’altro e dell’apparente diversità, l’essere umano è un’unica specie e prova gli stessi universali sentimenti. Il lontano pensiero di Marco Aurelio in “Cum mane surrexeris” (capriccio n.6), sicuramente non il primo ma uno tra quelli antichi, evidenzia come esso sia rimasto profondamente radicato nell’intimo umano. Compositore, direttore d'orchestra e direttore musicale del San Marino International Maskfest Festival, le composizioni di Massimiliano Messieri (Bologna, 1964) sono state eseguite in varie città del mondo, tra cui New York, San Francisco, Detroit, Parigi, Amburgo, Berlino, Lipsia, Copenhagen, Mosca, Roma, Venezia, Milano, Praga, Skopje, Cracovia, Vienna, ecc. Le composizioni di Messieri sono pubblicate e distribuite da Universal Edition Vienna, Ut Orpheus Edition, Da Vinci Edition, e sono registrate su AmadeusArte, Tactus, Da Vinci Classics, Discantica e Drycastle Records. È docente di teoria e esercitazioni orchestrali presso il Conservatorio di Musica di San Marino “Istituto Musicale Sammarinese”.