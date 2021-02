Il mercato del Faetano, la soddisfazione del Ds Roberto Fabbri

La Società Calcio Faetano è pronta a tornare in campo con una rosa rinforzata seppure provata dal lungo stop forzato. La prima sfida è domani alle 15 a Domagnano contro la Libertas prima in classifica. Questi i movimenti di mercato: In uscita - Pasolini, Ballarini, Palladino, Della Valle Giuseppe, Pasini, Sollazzo, Ortolani.

In entrata

Adil Mezgour (attaccante)

Tulio Medici (centrale difensivo)

Matias Leandro Barbuio (attaccante)

Emanuele Gregori (attaccante)

Elia Giacobbi (centrocampista)

Paolo Basile (centrocampista)

Denys Klyvchuk (centrocampista)

Gennaro Del Prete (portiere)

Thomas Rosti (centrocampista, sammarinese nel giro della Nazionale U21)

Da segnalare anche un avvicendamento per il vice allenatore: Stefano Ridolfi ha lasciato per problemi lavorativi. Al suo posto è arrivato Cristian Fabbri. “Sono contento dei nuovi acquisti e del lavoro svolto dal Ds Roberto Fabbri - dichiara il mister Fulvio Fabiani -. Abbiamo scelto ragazzi umili che corrono tanto. L’attitudine per me è più importante del talento”. Di certo ripartire dopo tante settimane di fermo assoluto non è stato e sarà semplice. “Tre mesi di stop si sono fatti sentire e si vedono, soprattutto da parte di qualche giocatore che ha lavorato meno a livello individuale in questo periodo. Lo ripeto: l’attitudine è fondamentale. In generale però abbiamo un bel gruppo che ha voglia di lavorare e confido che i nuovi innesti diano un po’ a tutti nuova linfa”. Di certo sabato ci sarà di fronte una squadra ostica. “La Libertas, già temibile, si è rinforzata molto durante questa pausa - continua il mister -. Abbiamo solo 8 allenamenti alle spalle e qualche ragazzo acciaccato o indisponibile ma noi scenderemo in campo per fare il nostro gioco”.

