Il mercato settimanale del centro storico è il primo iscritto all’albo delle Botteghe storiche di Coriano

È il mercato settimanale del lunedì del centro storico di Coriano il primo iscritto all’albo comunale delle Botteghe e dei Mercati storici. Questa mattina– lunedì 11 dicembre – si è svolta in via Garibaldi la cerimonia di apposizione della targa che ne certifica l’iscrizione all’albo comunale alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, dell’assessore alla Promozione del Territorio, Anna Pazzaglia, dell’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi e dell’assessore ai Trasporti, Anna Pecci. Il mercato ambulante conta attualmente circa 30 commercianti su area pubblica e affonda le sue radici lontane nel tempo. Le prime testimonianze di un mercato ambulante di generi alimentari, bestiame e mercanzie varie rintracciate nell’archivio storico comunale con uno specifico richiamo ad una bolla pontificia del 30 settembre 1759 di Papa Clemente XIII che ne autorizza l’attivazione, risalgono alla prima metà del XIX secolo. Per rientrare nell’albo dei mercati storici occorre, come disposto dalla Regione Emilia Romagna, aver svolto l’attività di commercio ambulante nella stessa area pubblica per almeno 50 anni. Anche gli arredi, le attrezzature, gli strumenti e i documenti vengono considerati per dare il senso di radicamento nel tempo dell’attività svolta. “Siamo felici di conferire questo meritato riconoscimento al mercato di Coriano capoluogo, come siamo soliti definirlo noi corianesi – ha detto il sindaco Gianluca Ugolini di fronte ai commercianti del mercato –. Non a caso abbiamo scelto il lunedì giorno del suo svolgimento e appuntamento fisso della spesa di tantissimi cittadini, per condividere con gli ambulanti questa occasione di valorizzazione e custodia di un patrimonio di tradizioni che va salvaguardato con ogni mezzo”. “Quando abbiamo deliberato lo scorso settembre l’istituzione dell’albo comunale delle Botteghe e dei Mercato storici – ha aggiunto l’assessore alla Promozione del Territorio Anna Pazzaglia – abbiamo subito pensato al mercato del lunedì, una presenza antica che ha accompagnato decine di generazioni di corianesi e che ancora mantiene salda la sua presenza. Nel 2026 anche il mercato settimanale di Ospedaletto avrà raggiunto i 50 anni di attività consecutiva e verrà iscritto all’albo. Ricordo che con la collaborazione delle associazioni di categoria, le attività commerciali, artigianali, i pubblici esercizi ad uso osteria, le farmacie e tabaccherie interessate possono presentare domanda la cui modulistica è presente sul sito del comune. In questo modo potranno testimoniare storia, passione e origini delle proprie attività di famiglia”.

cs Comune Coriano