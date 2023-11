“Il mondo a scatti”, ultimo film della rassegna "Lo sguardo in movimento. Fotografe e fotografi dietro la macchina da presa"

Giovedì 30 novembre alle ore 21 presso il Cinema Concordia – ad ingresso gratuito - si terrà la proiezione dell’ultimo film della rassegna Lo sguardo in movimento. Fotografe e fotografi dietro la macchina da presa : “Il mondo a scatti” film documentario di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, ultimo film realizzato dalla prima documentarista italiana del dopoguerra. L’iniziativa è organizzata e curata dal progetto Spazio d’Azione Visuale, grazie al contributo della Giunta di Castello della Città di San Marino e dello SMIAF Festival e con la collaborazione degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino – San Marino Cinema. Il Mondo a Scatti è un documentario che, tramite il dialogo tra la 90enne Cecilia e Paolo, di qualche decennio più giovane, intreccia immagini di oggi e di ieri, immagini fisse e immagini in movimento del presente e del passato. Cecilia, inarrestabile novantenne scomparsa nel gennaio 2021 a 93 anni, è una fotografa, documentarista, sceneggiatrice, legata all’analogico della pellicola da sviluppare e da stampare e decide di avventurarsi nel digitale da cui si sente esclusa, si mette in scena, diventa attrice in un film al confine tra finzione e realtà. Il mondo a scatti cattura tutta la vitalità e l'energia di Cecilia Mangini. Attraversa le fasi della sua carriera ma non è un documentario biografico. Procede piuttosto per frammenti sparsi, emerge il suo spirito libero e indipendente, la sua rabbia, la sua determinazione a centrare i suoi obiettivi anche quando al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma le avevano detto che "le donne non possono diventare registe". “Nel nostro film partiamo da uno scatto analogico dell’altro, da un altro mondo, da un tempo senza cellulare…anche a distanza di sessanta anni capita a volte di trovare un rullino mai sviluppato o una serie di negativi mai stampati… Quei negativi, quei provini riportano al tempo prodigioso della camera oscura illuminata solo da una luce rossa, quando sulla carta fotografica immersa nell’acido l’immagine affiorava lentamente” (Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli) Dopo la proiezione si terrà una breve conversazione con il pubblico per riflettere sugli aspetti più significativi emersi dal film.

c.s. Istituti Culturali