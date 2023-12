Il Natale delle Meraviglie protagonista della serie tv “Una gita fuoriporta”

Ancora una volta il noto travel show “Una gita fuoriporta”, programma tv a tema viaggi e italian lifestyle, racconta il nostro Paese; dopo l’episodio dedicato a San Marino e alle sue eccellenze andato in onda il 27 giugno scorso, martedì 5 dicembre una speciale puntata natalizia racconterà e mostrerà ai telespettatori il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce, quest’anno giunto alla sua 21° edizione.

Nel corso della puntata, il conduttore e giornalista David Romano, si immergerà nella suggestiva atmosfera natalizia che solo il Centro Storico di San Marino addobbato a festa può creare.

Romano andrà a curiosare nella Fabbrica di Cioccolato, un luogo speciale dove la dolcezza è la vera protagonista con laboratori e spettacoli e si farà tentare dalle molteplici proposte regalo e prelibatezze culinarie del Mercatino Natalizio in via Eugippo e in via Donna Felicissima. I telespettatori resteranno senza parole di fronte alle immagini delle incantevoli e sfavillanti luminarie che brillano nelle contrade del Centro Storico, Patrimonio Unesco. Un vero e proprio mondo incantato fra suoni e canti natalizi che faranno da sottofondo ai pattinatori nella Pista del Ghiaccio all’interno della luccicante Cava dei Balestrieri.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 5 dicembre, alle ore 22.00 circa su tutte le piattaforme: Sky 222, On demand Sky, Sport Italia 60 DTT (tasto rosso del telecomando smart TV), in HD sul canale 259 del nuovo digitale terrestre (HbbTV) e in live streaming sul sito www.bikechannel.it (portale di Tiscali Italia).

L’episodio sarà disponibile on demand anche sul sito www.unagitafuoriporta.it da mercoledì 6 dicembre.

Hanno partecipato all’episodio: Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo; Sara Forcellini Guida turistica; Alberto Di Rosa e Simone Ranieri Nextime Eventi.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino