Il neo eletto campione italiano di magia 2022 è reduce dal Trofeo Arzilli

Si è svolta a Torino la settimana scorsa la finale del campionato italiano di magia, dove viene eletto da una giuria di esperti il miglior mago illusionista italiano del 2022. Felici e onorati di annunciare che il vincitore dell'ambito titolo, ossia il campione italiano di magia per l'anno in corso è il giovane Tiziano Cellai. Tiziano si era esibito venerdì 22 aprile scorso al Trofeo Arzilli, il concorso che si svolge nell'ambito del festival internazionale della magia di San Marino al centro congressi Kursaal, e si era aggiudicato il premio originalità. Sempre motivo di orgoglio per San Marino che tanti illusionisti di fama, alcuni diventati addirittura personaggi televisivi siano stati scoperti e lanciati dal festival internazionale della magia. A Tiziano Cellai i nostri complimenti vivissimi per questo meraviglioso traguardo.